Ex-Prins Carnaval Donald Buyze (72) overleden 02u43 0 Foto repro CVHN Donald Buyze als prins carnaval Ninove in 1975.

Donald Buyze, prins carnaval Ninove in 1975, is overleden. Hij was één van de oprichters van de Prinsencaemere en heeft vroeger ook nog een café uitgebaat langs de Burchtdam. "Donald is altijd een heel actief lid geweest van de Prinsencaemere", vertelt Eric Herremans, voorzitter (opperhoofd) van de Prinsencaemere. "Hij was altijd in de weer voor sponsoring of als er bijvoorbeeld iets ineen moest gestoken worden. Het was een zachte man die altijd wist waarover hij sprak, en die een hart had voor carnaval. Hij heeft de liefde voor carnaval doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkinderen, die ook actief zijn in de carnavalswereld", aldus Herremans. Donald werd 72 jaar oud en overleed aan een slepende ziekte. De afscheidsplechtigheid gebeurt in familiale kring. (CVHN)