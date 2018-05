Ex-N-VA'ers richten nieuwe burgerbeweging op 07 mei 2018

Ex-N-VA-gemeenteraadsleden Dirk Souffriau en Toon Van Melbebeek stappen met een nieuwe burgerbeweging naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "Neutraliteit is het belangrijkste uitgangspunt. De lijst zal dus niet vastgepind zijn aan bepaalde politieke ideologieën of partijen", aldus Souffriau en Van Melkebeek. "De beweging zal ongekleurd en vrij van de vernauwende en verblindende partijpolitieke ideologieën zich volledig ten dienste kunnen stellen van de Ninovieter." De beweging wil een brug vormen tussen bevolking en bestuur en wil het beleid dat de burger echt wenst op de politieke agenda krijgen. "Wij bieden een alternatief voor de burger die zichzelf niet helemaal kan vereenzelvigen met de huidige meerderheid of zich niet kan vinden in de populistische aanpak en bangmakerij van de oppositie. Wij willen met de steun van de Ninovieter de stem van de man in de straat vertegenwoordigen." Een naam voor de nieuwe beweging is er nog niet. Er wordt nog gewerkt aan programmapunten en onderhandeld met kandidaten. "Van 15 à 20 kandidaten zijn we al zeker dat ze zich aansluiten", aldus Souffriau. (CVHN)





