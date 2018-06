Erfgoedraad 'prijst' onroerend erfgoed 08 juni 2018

De erfgoedraad van Ninove reikt voortaan tweejaarlijks een prijs 'onroerend erfgoed' uit. De prijs beloont mensen en verenigingen die onroerend erfgoed op een positieve manier in de kijker gezet hebben. Voorbeelden zijn een gerestaureerde gevel of woonkamer, de creatie en plaatsing van een monument van een lokale held, de aanleg van een archeologische site en veel meer. Om de twee jaar maken twee projecten kans op een bekroning met 2.000 euro voor de winnaar en 1.000 euro voor de tweede. Om deel te kunnen nemen, moet het project in handen zijn van een privépersoon of -vereniging en gevestigd zijn in Ninove. Alle projecten die sinds 1 oktober 2013 gerealiseerd zijn, komen in aanmerking. Kandidaturen moeten voor 1/10 ingediend worden. Info op www.ninove.be of bij de dienst cultuur. (CVHN)