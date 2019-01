Enkele moedige marktkramers trotseren sneeuw Claudia Van den Houte

22 januari 2019

19u35 0 Ninove De sneeuw en de koude zijn spelbreker geweest voor de wekelijkse dinsdagmarkt in Ninove.

In het centrum van Ninove is het elke dinsdagvoormiddag markt. Die brengt meestal heel wat volk op de been, maar vandaag, dinsdag, speelde het weer parten. De sneeuw in combinatie met de lage temperaturen maakte het allesbehalve ideaal marktweer. Toch trotseerden nog enkele moedige marktkramers de sneeuw en de koude om af te zakken naar het stadscentrum van Ninove. Of ze veel hebben verkocht, is twijfelachtig, aangezien de marktbezoekers het, begrijpelijk, lieten afweten.