Engel na 20 jaar terug in Abdijkerk GESTOLEN KOORLESSENAAR GERECONSTRUEERD EN IN GEBRUIK GENOMEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

30 juni 2018

02u45 0 Ninove 'De Engel', jarenlang een pronkstuk van de Abdijkerk, is terug. De koorlessenaar uit 1695 werd 20 jaar geleden gestolen uit de kerk. Gisteren werd de reconstructie van het pronkstuk plechtig onthuld en in gebruik genomen.

De koorlessenaar 'De Engel' uit 1695 werd altijd als evangeliedrager gebruikt tot hij zo'n 20 jaar geleden op klaarlichte dag werd gestolen uit de Abdijkerk. Huidig pastoor Alexander Vandaele kreeg twee jaar geleden het idee om het pronkstuk te laten reconstrueren op basis van oude foto's.





"De Abdijkerk is één van de mooiste kerken van Zuid-Oost-Vlaanderen. De restauratie van de kerk was een werk van lange adem, maar ze zou 'De Engel' niet hebben teruggebracht", vertelt de pastoor. "Toen ik in Ninove als pastoor begon, voelde ik bij iedere Ninovieter met een hart voor de kerk een groot gemis. Mensen vertelden me hoe spijtig ze het vonden dat 'De Engel' er niet meer was. Ik had in mijn vorige parochie een nieuw beeld laten maken en kende daardoor een houtsnijder. Zo is de bal aan het rollen gegaan." De houtsnijder had een hele klus aan 'De Engel'.





Tevreden over resultaat

"Hij restaureert en maakt beelden voor kerken, maar zo'n groot beeld, volledig in eik, had hij nog nooit gemaakt. Een levensgroot beeld van 1,70 meter in volle eik (dus niet hol) wordt ook bijna niet meer gemaakt." Aan de restauratie is dan ook een prijskaartje van zo'n 26.000 euro verbonden, geld dat werd ingezameld via sponsoring en kaartenverkoop. "We hebben nu bijna 25.000 euro ingezameld, nog een stukje te gaan dus. Op 9 september is er nog een concert in de kerk van Denderwindeke." Pastoor Alexander is wel tevreden over het resultaat. "Het is zeer mooi en het heeft ook een boodschap. De Engel symboliseert apostel Matteüs en het voetstuk symboliseert de andere evangelisten: de leeuw staat voor Marcus, de arend voor Johannes en de stier voor Lucas. Daarnaast is het ook een gebruiksvoorwerp. De koorlessenaar zal iedere zondag worden gebruikt om het evangelie op te leggen", aldus Vandaele.





Ook Danny Schoon, één van de mensen die de constructie mee coördineerde, is tevreden. "Het beeld is zo goed als identiek aan het oorspronkelijke, waarvan we alleen nog foto's hebben. De reconstructie is een lang en groot werk geweest. De houtsnijder gebruikte een bijzondere techniek. Eerst maakte hij het beeld in klei, dan in plaaster en op basis daarvan kapte hij het beeld in hout. Hij wou het echt tot in het kleinste detail namaken. Dat is hem gelukt", vindt Schoon.





Het beeld werd gisteravond plechtig onthuld en in gebruik genomen door bisschop Luc Van Looy. Ook werd gisteren de nieuwe parochieploeg voorgesteld. Alle parochies in Ninove werden omgevormd tot één grote parochie, een hervorming die nu zo goed als rond is.