Elfjes delen snoepjes uit op ‘Dag van de Markt’ Claudia Van den Houte

09 april 2019

13u33 2 Ninove De stad Ninove en de marktkramers hebben de wekelijkse markt dinsdag opnieuw extra in de kijker gezet tijdens de ‘Dag van de Markt’.

De mobiele band Goe Beezig zorgde voor sfeervolle muziek. Voor de kinderen was ballonplooier Stienel van de partij. Ook waren er voor het eerst twee sprookjesachtige elfjes die snoepjes uitdeelden. De marktkramers zorgden voor proevertjes, kortingen en attenties voor de marktbezoekers. Zij hadden deze keer ook de paashaas uitgenodigd en voor paaseitjes gezorgd. “Dat konden we doen met het resterende bedrag van de eindejaarsactie, waarvoor we met de marktkramers geld hadden samengelegd”, vertelt marktkramer Danny Van Vreckem van Daminco, een kraam met huishoudproducten en kunstbloemen. “De Dag van de Markt is altijd een topdag. Het weer was deze keer wel minder, maar desondanks was de opkomst toch nog vrij goed.”

