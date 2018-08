Elf overtredingen tijdens controle op alcohol en drugs Koen Baten

14 augustus 2018

De politie van Ninove voerde afgelopen week een controle uit op Alcohol en Drugs in het verkeer. De controle vond plaats in Ninove, Okegem en Outer. In totaal werden er twintig voertuigen onderworpen aan een controle, maar liefst 11 van hen waren in overtreding. De eerste controle vond plaats in de Smid Lambrechtstraat in Outer. Daar werden tien voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders werden op drugsgebruik betrapt, een andere bestuurder had drugs op zak. In de Frans Van Der Perrekaai in Okegem werden vier voertuigen gecontroleerd. Hier werden ook twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Een chauffeur had een verboden wapen op zak. De laatste controle vond plaats op de Leopoldlaan in Ninove. Ook hier werden vier overtredingen vastgesteld. Een bestuurder was onder invloed van drugs, een chauffeurd had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren. Alle overtreders zullen zich later ook nog moeten verantwoorden voor de rechtbank.