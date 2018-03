Elektriciteitskast ontploft bij Preflex 12 maart 2018

Op de Elisabethlaan in Ninove is zaterdagochtend rond 5 uur brand uitgebroken bij Preflex, een bedrijf waar ze voorbedrade buizen maken voor elektrische installaties. Het vuur ontstond aan een elektriciteitskast en ging gepaard met heel wat rookontwikkeling in het gebouw. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en konden erger voorkomen. Op dat moment waren ook enkele werknemers aanwezig, maar zij raakten bij de brand niet gewond. De schade in het bedrijf bleef relatief beperkt, maar door het defect aan de elektriciteitskast zal de productie wel hinder ondervinden. (KBD)