EINDELIJK, na een jaar: grote werken Dreefstraat-Weggevoerdenstraat binnen twee weken afgerond Claudia Van den Houte

05 maart 2019

16u12 7 Ninove De werken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat, die al bijna een jaar duren, zullen binnen twee weken klaar zijn.

Eind maart vorig jaar gingen de werken in de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat van start met de bedoeling om een nieuwe riolering aan te leggen en de straten volledig te vernieuwen. De werken zouden een jaar duren en lopen nu op hun einde. Binnen de veertien dagen moet alles achter de rug zijn. Momenteel zijn de laatste werken nog aan de gang in de Weggevoerdenstraat. Op 15 maart wordt de toplaag in asfalt aangelegd en als alles goed gaat, zullen de wegmarkeringen op 18 maart worden aangebracht. Wanneer alles droog is, zal de straat opnieuw toegankelijk zijn voor verkeer. Daarmee komt er een einde aan heel wat ongemak en wordt de verkeersdruk op de Ninoofse ring terug wat lichter.