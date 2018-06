Eindelijk erkenning voor 171 weggevoerden KLEINZONEN EREN GROOTOUDERS UIT EERSTE WERELDOORLOG MET GEDENKPLAAT CLAUDIA VAN DEN HOUTE

26 juni 2018

02u51 0 Ninove 171 mannen die tijdens de Groote Oorlog werden weggevoerd uit Denderwindeke, zijn vereeuwigd op een gedenkplaat aan de kerk. De initiatiefnemers willen zo eer betonen aan de weggevoerden, die altijd in de schaduw stonden van de strijders.

De gedenkplaat is een eerbetoon aan de 171 mannen die tussen 1916 en 1918 werden opgepakt door de Duitse bezetter en naar Noord-Frankrijk werden gebracht. Daar werkten ze in onmenselijke omstandigheden voor het Duitse leger. Ze moesten bossen kappen en spoorwegen aanleggen zodat de Duitsers hun materieel en troepen vlot konden verplaatsen. Soms werden binnen één gezin drie broers opgeëist. De omstandigheden waren zo verschrikkelijk dat er acht van hen stierven van ontbering en mishandelingen. Wie terugkeerde, was getekend voor het leven.





De gedenkplaat is een initiatief van Geo De Cleer, Georges Vande Winkel, Marc Thienpont en Bart Merckaert. De Cleer en Thienpont zijn zelf de kleinzoon van een weggevoerde. Behalve de onthulling van de gedenkplaat, die wordt ingemetseld in de kerkhofmuur, schonk de familie De Cleer zondag een verdwenen gewaande vlag van de Winnikse Opgeëistenbond aan het In Flanders Fields Museum, waarvan er een officiële vertegenwoordiger aanwezig was tijdens de inhuldiging. De vlag zou oorspronkelijk meegaan in het graf van de langst levende opgeëiste, Emile De Cleer - beter gekend als Miel van Somers.





Fout opschrift

Toen de gemeente bij vergissing 'strijder' op zijn grafsteen liet zetten, besloot de familie de vlag zelf te bewaren. "De opgeëisten hebben zich altijd achteruitgesteld gevoeld ten opzichte van de oud-strijders", vertelt historicus Georges Vande Winkel. "Na 1918 hebben zij inderdaad veel moeite moeten doen om enige erkenning te krijgen."





Intussen werd het opschrift wel gecorrigeerd door huidig schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens. "Ik heb mijn grootvader 24 jaar gekend en herinner me dat de vlag elk jaar op 11 november moest klaarstaan", vertelt Geo De Cleer. "Hij heeft me nooit veel verteld over zijn tijd als weggevoerde. Toen ik hem ernaar vroeg antwoordde hij meestal: 'Och manneke, het is te hopen dat je dat nooit mag meemaken'. Ik weet dat hij van Denderwindeke te voet naar Geraardsbergen is gebracht richting college en nadien per trein naar Noord-Frankrijk werd gevoerd." Daar was de toestand schrijnend. "Ze sliepen er niet alleen tussen de ratten, maar ze zochten ook ratten om op te eten", weet Gaby De Cleer van haar vader. "Pas in zijn laatste levensjaren begon hij erover te vertellen. Bij zijn terugkomst was hij amper 20. Hij had toen geen frank meer." Hij stapte nadien in de familiezaak, slagerij De Cleer, die nu al aan haar vijfde generatie zit. "Ook hij had het er moeilijk mee dat ze niet erkend werden, terwijl de soldaten werden gevierd. Deze herdenking is heel emotioneel voor mij, maar ik ben er blij mee."