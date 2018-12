Eindejaarsgeschenken kopen tijdens Oxfam-cadeaudag in Wereldwinkel Claudia Van den Houte

05 december 2018

11u55 3 Ninove De Oxfam-Wereldwinkel in Ninove doet op zaterdag 15 december mee met de Oxfam-cadeaudagen.

Op die dag kun je in de Wereldwinkel terecht voor kerst- en/of eindejaarsgeschenken, en is er ook muziek en zijn er hapjes. De Wereldwinkel verkoopt voeding, drank en artisanaat waarvoor Oxfam een eerlijke prijs betaalde aan haar partners in het Zuiden.

De opendeurdag vindt op zaterdag 15 december van 10 uur tot 18 uur plaats in de Oxfam-Wereldwinkel, Stationsstraat 3 in Ninove. De winkel is bijkomend open op zondag 23 en 30 december van 14 tot 17 uur.