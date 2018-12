Eigenaar op zoek naar gestolen voertuig Koen Baten

26 december 2018

13u37 6

In de Omer van Trimpontstraat in Ninove is afgelopen weekend een wagen gestolen op de oprit van de vader van Dieter Van den Borre. Het gaat om een Ford van uit 2001, en heeft dus al een zekere leeftijd. Dieter was samen met een vriendin thuisgekomen met de wagen. Hij was in slaap gevallen en zij ging er met het voertuig vandoor. De reden waarom is nog onbekend. Het is een zwart model. De politie van Ninove is op de hoogte en heeft de wagen geseind laten zetten. Ze zijn op zoek naar het voertuig, maar ook Dieter is op zoek. De wagen heeft als nummerplaat 1-kls-632. Achteraan is er lichte schade door een kleine aanrijding uit het verleden. Wie meer informatie heeft over de wagen kan contact opnemen met de politie of via Dieter op het nummer 0479 50 25 11.