Eetfestijn voor Natuurpunt 24 maart 2018

Natuurpunt Ninove houdt dit weekend zijn jaarlijks eetfestijn. Het jongste decennium kocht Natuurpunt Ninove gemiddeld vijf hectare natuurgebied per jaar aan en de lokale afdeling staat zelf in voor een deel van de financiering. De opbrengst van het eetfestijn gaat dus naar de bescherming van de lokale natuur. Op het menu staat tong in madeirasaus (12 euro), noordzeevispapillot (15 euro), gebakken kipfilet (13 euro) en een Oosterse ratatouille (12 euro). Vandaag, zaterdag, van 18 uur tot 22 uur en morgen, zondag, van 11.30 uur tot 14 uur in het Heilige Harteninstituut op de Onderwijslaan in Ninove. (CVHN)