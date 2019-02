Eerste vrijwilligersbeurs in Trefcentrum De Linde Claudia Van den Houte

20 februari 2019

11u13 0 Ninove Het vrijwilligersloket van het Sociaal Huis van de stad Ninove organiseert op donderdag 7 maart voor het eerst een vrijwilligersbeurs in trefcentrum De Linde in Meerbeke.

Wie op zoek is naar vrijwilligerswerk in Ninove maar niet weet wat voor vrijwilligerswerk er is en welk hem of haar het beste zou liggen, kan terecht op de vrijwilligersbeurs. Je komt er alles te weten over vrijwilligerswerk in Ninove. Zowel de stad Ninove zelf als verschillende Ninoofse organisaties zullen er een standje hebben. Ninoofse organisaties die interesse hebben om met een standje op de vrijwilligersbeurs te staan, kunnen zich inschrijven via vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be.

De vrijwilligersbeurs vindt plaats tijdens de krokusvakantie. De stad zorgt voor animatie voor kinderen, terwijl hun ouders of grootouders een kijkje nemen op de vrijwilligersbeurs.

De vrijwilligersbeurs is op donderdag 7 maart tussen 11 en 15 uur te bezoeken in trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42, in Meerbeke. De toegang is gratis. Als bezoeker hoef je je niet in te schrijven.