Eerste spelletjesnamiddag in Speelodroom 02u32 0 Foto Claudia Van den Houte Enkele kinderen spelen een spelletje tijdens de spelletjesnamiddag in de speelotheek.

In speelotheek Speelodroom vond er gisteren voor het eerst een spelletjesnamiddag plaats. Enkele leden van spellenclub Kierewiet uit Okegem legden de spelletjes uit aan de kinderen en begeleidden hen tot ze die zelfstandig konden spelen.





"We zijn met een klein demoteam van mensen die zich vrijwillig inzetten om demo's te geven", zegt Pieter Segers van Kierewiet. "Onze club telt zo'n 400 leden tussen de 7 en de 60 jaar oud."





Er werden spelletjes gespeeld zoals Qwirkle, Carcassonne, Camelup, Saboteur, Dixit en Kingdomino. "We willen kinderen en ouders aan het spelen krijgen", aldus Lien Van den Brande van het Huis van het Kind. "We hebben als speelotheek heel wat spelletjes aangekocht die nu worden aangeleerd en die voor drie weken kunnen worden geleend om er thuis mee verder te spelen."





Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer spelletjesnamiddagen te organiseren in de speelotheek. (CVHN)