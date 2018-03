Eerste spadesteek voor project Berkenhof 14 maart 2018

De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn heeft gisteren de eerste spadesteek gegeven voor haar nieuwbouwproject in de wijk 'Berkenhof'. Van eind 2016 tot begin 2017 werden de 26 oude bungalows in de wijk gesloopt. De bewoners waren toen al verhuist naar andere woningen van Ninove-Welzijn, het merendeel naar de Witherenstraat. Gisteren zijn dus de werken van start gegaan om op dezelfde locatie 37 appartmenten te bouwen. Van de nieuwe appartementen zijn elf appartementen volledig aangepast voor mensen met een beperking of ouderen. De andere appartementen zijn vooral gericht op jonge mensen en jonge gezinnen. "Het gaat om een totale investering van 4.658.609 euro. Architect Filip De Mulder en aannemer Wyckaert zullen -behoudens overmacht - alles dienen te realiseren binnen een termijn van 580 kalenderdagen", zegt Leentje Cornelis, directeur van shm Ninove-Welzijn. De werken zullen ongeveer twee jaar duren. Ze zullen na de ruwbouw even worden opgeschort om ook nieuwe wegenis aan te leggen. Die nieuwe wegenis wordt nadien overgedragen aan het openbaar domein. Ninove-Welzijn is al sinds 2013 bezig met het project. De eerste spadesteek voor de nieuwe appartementen werd gisteren gegeven door Stijn Vermassen, voorzitter van shm Ninove-Welzijn, bijgestaan door de schepen van Wonen Katie Coppens (sp.a/Samen). (CVHN)