Eerste spadesteek van volkstuinencomplex 'Het Graafland' 22 juni 2018

02u45 0 Ninove De aanleg van de eerste volkstuintjes in Ninove kan eindelijk van start gaan.

De eerste plannen voor volkstuinen dateren al van 1996. Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) gaf woensdagavond de symbolische eerste spadesteek voor de realisatie van het volkstuinencomplex 'Het Graafland'. Op een terrein langs de Meerbekeweg zal de stad tussen de 40 en de 50 volkstuinen aanleggen, afhankelijk van de aanvragen die ze binnenkrijgt. Een volkstuintje is maximaal 100 vierkante meter groot. De vzw Graafland zal instaan voor het beheer van de volkstuintjes. "De vzw gaat met een prioriteitenlijst werken. Mensen die geen tuin hebben, krijgen voorrang. Sommige mensen hebben al een eigen tuintje dat te klein is voor een moestuin. Zij komen op de tweede plaats voor een volkstuin. Volgende week start de aanleg van de volkstuintjes, die 100 dagen duurt. De werken moeten in de loop van het najaar afgerond zijn", aldus Vande Winkel.





De inrichting van het complex moet gemeenschapsvorming stimuleren. Zo komt er een clubhuis, waar mensen iets kunnen drinken. "Ik ben ervan overtuigd dat de tomaten, sla en komkommers die hier gekweekt zullen worden, misschien wel bijzaak zullen zijn, want volkstuinencomplex Graafland zal heel wat mensen dichter bij elkaar brengen, niet alleen de leden maar ook de omwonenden", besluit Vande Winkel. Wie interesse heeft in een volkstuin, kan terecht op 054/31.32.67 of leefmilieu@ninove.be. (CVHN)