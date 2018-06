Eerste 'Ninove Zomert' is succes 18 juni 2018

02u39 0 Ninove De eerste editie van 'Ninove Zomert' heeft veel volk naar het stadscentrum gelokt.

De handelaars hadden samen met de nieuwe centrummanager en de dienst lokale economie de jaarlijkse Topdagen in een volledig nieuw kleedje gestoken. Tussen de talrijke kraampjes waren er verschillende zithoekjes met strandstoelen en andere zomerse attrituben. Die zorgden samen met de foodtrucks waar je een cocktail of streetfood kon krijgen voor een zomerse sfeer. Helena (10) en Amèlie (7) probeerden de strandstoelen uit en vonden ze goed zitten. "Heel leuk", klonk het bij de kinderen. Ook oma Marijke was lovend: "Tof, het is eens iets anders dan alleen kraampjes. Er heerst een vakantiesfeer." De handelaars hadden onder meer ook gezorgd voor kinderanimatie en workshops. Het evenement lokte veel volk naar het stadscentrum. Al stroomde de grootste massa volk zaterdag volgens de handelaars pas later dan de vorige jaren naar de binnenstad. "Het volk kwam pas laat op gang, maar het is uiteindelijk toch een heel goede topdag geworden", aldus Ingeborg Dullaert van huis Dullaert-Steenhout. De vernieuwing van de Topdagen past in de plannen van de stad om meer volk te lokken naar de winkelkern. Er is net een centrummanager aangesteld en in september wordt de overkoepelende vzw van handelaars officieel gefinaliseerd.





(CVHN)