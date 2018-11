Eerste feestverlichting hangt al op in stadscentrum Claudia Van den Houte

22 november 2018

22u47 0 Ninove December staat voor de deur en dat is al te zien in het straatbeeld in Ninove. In het stadscentrum is een firma gestart met het ophangen van de eindejaarsverlichting.

Onder meer op de Centrumlaan, op de Graanmarkt en in de Geraardsbergsestraat hangt er al feestverlichting op. De eindejaarsverlichting zal later nog officieel worden geopend. Ook het volledige eindejaarsprogramma wordt nog bekendgemaakt. Er is daarover volgende week een overleg met de middenstandsraad.