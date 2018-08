Eerste 'Dwars door Neigembos' is succes met bijna 390 deelnemers Claudia Van den Houte

12 augustus 2018

17u58 2 Ninove De eerste ‘Dwars door Neigembos’, een jogging en wandeling voor het goede doel, was een succes, met maar liefst 387 deelnemers.

In totaal namen 227 lopers en 160 wandelaars zondag deel aan 'Dwars door Neigembos'. Het evenement werd georganiseerd door Koen Van den Houte, samen met Chiro Sjaloom Meerbeke en de meisjesscouts Ninove. Start- en aankomstplaats was de kapel van Bevingen in Neigem, waar er ook drank- en eetstanden waren en grime was. "We zijn heel tevreden over de opkomst. We hebben alle dranken moeten bijvullen. Alles is ook goed verlopen. Er komt volgend jaar zeker een nieuwe editie", aldus Van den Houte.

Alle opbrengsten van het evenement gaan voor twee derde naar de nationale mucostichting, zich al jaren inzet voor mensen met muco en hun families, en voor een derde naar de vzw Wenteka, een plaatselijke vereniging uit Denderwindeke die elk jaar een hele reeks jeugdactiviteiten organiseert tijdens de zomermaanden.