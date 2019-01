Eerste dierenbegraafplaats van het land komt maar traag op gang: twee dieren begraven op drie maanden tijd Claudia Van den Houte

29 januari 2019

14u52 0 Ninove De dierenbegraafplaats waar Ninovieters sinds november hun huisdier kunnen begraven, is voorlopig nog niet erg in trek. Er werden nog maar twee dieren begraven. Volgens schepen Katie Coppens (Samen/sp.a) moet de bekendheid nog groeien, net als bij de natuurbegraafplaats, waar nog niemand werd begraven. “Mensen begraven hun dier liever in hun tuin of bewaren de urne thuis”, zegt rouwexpert Manu Keir se.

De dieren- en natuurbegraafplaats werd eind september ingehuldigd, maar door de aanhoudende droogte vorige zomer was er vertraging en konden er pas vanaf november begravingen gebeuren. Sindsdien werden er twee huisdieren begraven op het dierenkerkhof, twee honden. “Op twee en een halve maand tijd vind ik dat best oké”, zegt schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens (Samen/sp.a). “Er was voordien al een aanvraag ingediend, maar die hebben we dus moeten weigeren. Er kwamen ook verschillende aanvragen binnen van mensen buiten Ninove. De dierenbegraafplaats is echter alleen bedoeld voor huisdieren van Ninovieters. Na één jaar zal er een evaluatie gebeuren. Het is ook niet de bedoeling dat de begraafplaats onmiddellijk vol ligt.”

Ninove was volgens de schepen de eerste stad of gemeente die zelf het initiatief nam voor een dierenbegraafplaats. Andere dierenbegraafplaatsen zijn privé-initiatieven. “Ik denk dat het nog niet goed genoeg bekend is. Daar zullen we aan werken. Zo zal de dieren- en natuurbegraafplaats in de volgende editie van het gemeentelijk infoblad ‘Ninove Info’ worden belicht.”

In tuin begraven

Rouwexpert Manu Keirse heeft nog andere verklaringen: “Ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat je een dier gemakkelijk in je tuin kan begraven. Mensen zullen vaak kiezen voor een begraafplek waar ze voldoende naartoe kunnen gaan. Wie een huisdier bezit, heeft vaak een tuin. Daarnaast is crematie ook meer ingeburgerd geraakt bij dieren. De urne wordt dan thuis bewaard.”

Schepen Coppens benadrukt dat de dierenbegraafplaats vooral bedoeld is voor mensen in Ninove die geen tuin hebben. “Ook is het vaak duur om een huisdier te laten cremeren. Wij bieden goedkope tarieven aan.” De as van een dier op het dierenkerkhof laten begraven na crematie kost 40 euro. Stoffelijke overschotten van dieren, ‘krengen’, laten begraven kost 50 euro en het uitstrooien van as van dieren na crematie en een identificatieplaatje kost samen 20 euro.

Natuurbegraafplaats

Voor de natuurbegraafplaats waren er nog geen aanvragen. Op de natuurbegraafplaats kunnen mensen hun as laten begraven in een biologisch afbreekbare urne. “Een natuurbegraafplaats is iets zeer nieuw in België. In Nederland is het gewoon”, zegt Coppens. Dat bevestigt ook Keirse: “Natuurbegraafplaatsen zijn erg in trek in Nederland. In ons land is Ninove bij de eerste vijf. Ik denk dat het ook nog zal doordringen in België.”

De dieren- en natuurplaats - een investering van zo’n 80.000 euro - moet ook letterlijk nog groeien: “Het is de bedoeling dat het een echt park wordt met struiken, bomen en bloemenperken”, aldus Coppens. “We hebben in december een heraanplanting moeten doen. Alles moet nog goed groeien in de lente.”