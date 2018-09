Eerste boekenkaftdag in De Plomblom is succes Claudia Van den Houte

05 september 2018

18u40 0 Ninove In cultuurcentrum De Plomblom in Ninove konden kinderen en ouders gratis boeken kaften tijdens de boekenkaftnamiddag van Ezelsoor. Zo'n 100 kinderen kwamen langs op de eerste boekenkaftnamiddag.

Kinderen konden gratis en origineel vormgegeven kaftpapier krijgen in cc De Plomblom dat werd ontworpen door kinderen en jongeren uit de 24 steden en gemeenten die deelnemen aan het project. Zo was er ook kaftpapier uit Ninove beschikbaar dat gemaakt werd door een leerlinge uit het eerste jaar secundair onderwijs aan het Heilige Harten Secundair. Vrijwilligers van het cultuurcentrum en de bibliotheek hielpen de kinderen bij het kaften. "Een goed initiatief", vond Myriam Steenhoudt, die met kleindochter Jade (6) langskwam. "De kinderen zijn enthousiaster om hun boeken te kaften wanneer ze door iemand van hier worden geholpen." Ook bij de organisatoren klonk het tevreden. "Deze eerste boekenkaftnamiddag was een succes, dus we plannen volgend jaar een nieuwe editie", zegt Tina Verbraekel van het cultuurcentrum.