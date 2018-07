Eerst nagelbijten, dan uitzinnige vreugde 03 juli 2018

03u00 0 Ninove De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Japan lokte gisteravond weer een massa volk naar 'Garden of Eden' op de OCMW-site in de Burchtstraat. Meer dan 2.000 mensen bekeken er de wedstrijd op groot scherm.

Wie te laat kwam, had pech, want eens de maximale capaciteit was bereikt, mochten er geen mensen meer binnen zonder bandje.





De spanning op de OCMW-site was te snijden tijdens het grootste deel van de wedstrijd. Bij elk doelpunt van de Rode Duivels werd de sfeer uitbundiger en bij het laatste doelpunt barstte de feestvreugde los op de eventweide. Toch was daarmee niet alles vergeten.





"De Belgen hebben al betere matchen gespeeld", vindt Matthias Herremans, die met zijn vrouw en zijn zoon kwam kijken. "Tot voorbij de eerste helft speelden de Rode Duivels maar flauwtjes. Pas naar het einde toe, wanneer het echt nodig was, zijn ze goed beginnen spelen en begon de wedstrijd nog maar pas."





Herremans kwam gisteren voor de tweede keer een Rode Duivels-wedstrijd bekijken op de OCMW-site. "Het is hier altijd een goede sfeer, maar ik heb de indruk dat er nu nog meer volk is dan de vorige keer. Ook de sfeer gaat telkens in stijgende lijn." (CVHN)