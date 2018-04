Eensgezindheid over stadsvernieuwing op G100 van 'Samen' 24 april 2018

De deelnemers aan de G100-inspraakdag van 'Samen' waren het volgens de nieuwe politieke beweging rond CD&V, sp.a, Groen en onafhankelijken eens over stadsplanning en stadsvernieuwing.





Op het inspraakmoment in de 'Nieuwe kerk' afgelopen zondag was iedere Ninovieter welkom om zijn of haar mening te geven over het beleid in Ninove. Patrick Carael, die zich als onafhankelijke ondernemer achter Samen schaart, hoorde naar eigen zeggen heel wat goeie ideeën van de aanwezige Ninovieters. "In de verschillende werkgroepen was er een duidelijk consensus over wat stadsplanning en stadsvernieuwing betreft. Zo werden ambitieuze plannen besproken over een nieuw stadspark op de OCMW-site, een vernieuwd en aantrekkelijk stationsplein en een uitbreiding van het shop&go-systeem in combinatie met extra gratis randparkings en fietsdeelsystemen om zo de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te maken voor bezoeker én inwoner", aldus Carael. Tijdens de G100 kwamen 140 Ninovieters mee nadenken over hun stad en dorpen.





(CVHN)