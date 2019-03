Eén van de oudste en grootste kindercarnavals van het land Claudia Van den Houte

07 maart 2019

17u20 0 Ninove Het kindercarnaval van Ninove bestaat al 56 jaar en is één van de grootste van ons land.

De kinderstoet groeit nog elk jaar. De laatste jaren lopen er 600 tot 700 kinderen kinderen mee in de optocht. De Ridders in de Wortelorde, die kindercarnaval organiseren, willen terug naar een stoet met alleen kinderen en de ouders achter de stoet. “We zullen dit jaar de groepen in de Langemuntstraat laten opstellen”, aldus Grote Wortel Bruno Luysterman. “De pompier van de Karnavalraad zal tegenover café De Nieuwe Klok opgesteld staan. De tent op het Oudstrijdersplein wordt een afgebakende zone waar alleen kinderen die zelfstandig, los van hun ouders, in de stoet mogen meelopen, worden verzameld.”

De ouders kunnen hun kind toevertrouwen aan de begeleiders van hun groep en mogen enkele meters achter de verklede kinderen aansluiten bij de stoet.