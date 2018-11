Edingsesteenweg heeft meeste overtredingen bij snelheidscontroles voor de maand oktober Koen Baten

07 november 2018

De politie van Ninove heeft in de maand oktober 12.005 voertuigen op snelheid gecontroleerd. In totaal werden hierbij 1.536 voertuigen betrapt op overdreven snelheid. Dit komt overeen met net geen 13 procent van alle gecontroleerde voertuigen. In totaal werd er op 21 verschillende locaties een controle gehouden. De meeste overtredingen vonden plaats op de Edingsesteenweg in Meerbeke, op het stuk waar 70 kilometer per uur is toegelaten. Daar werden 1.387 voertuigen gecontroleerd en waren er 157 in overtreding. Ook in de zone 50 op dezelfde steenweg werden 151 overtredingen vastgesteld. De Heirebaan in Denderwindeke vervolledigt de top drie met 138 overtredingen. Het minste aantal overtredingen werd vastgesteld op de Outerstraat in Ninove. Van de 271 gecontroleerde voertuigen waren er vijftien die het gaspedaal te diep induwden.