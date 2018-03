Eandis-medewerkers planten nieuw bos aan langs Tabakslaan 26 maart 2018

Een vijftigtal medewerkers van Eandis en hun gezinsleden hebben gisteren één hectare bos aangeplant langs de Tabakslaan in Ninove, op de grens met Geraardsbergen. Er werden 1.500 inheemse boomsoorten, zoals haagbeuk, lijsterbes, ruwe berk en hazelaar aangeplant volgens een bosplan opgesteld samen met Bos+. De bomen werden gepland op een oude stortplaats van huishoudelijk afval. "Het laatste afval werd midden jaren 90 gestort en de stortplaats werd in 2005 afgewerkt", vertelt Bart Vandecatseye van ILvA. De site werd toen volledig afgedekt met folie en een grondlaag. Om het terrein geschikt te maken voor beplanting, werd er nog een extra meter grond toegevoegd. Het stortgas wordt gebruikt voor de productie van groene energie. In totaal zal ILvA er tegen 2020 ongeveer 10 hectare bos aanplanten, goed voor zo'n 20.000 bomen. (CVHN)