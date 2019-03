Dubbel en dik feestjaar voor Okegemse Amuzanten Claudia Van den Houte

07 maart 2019

13u13 0 Ninove Voor de carnavalisten van de Okegemse Amuzanten is het een speciaal carnavalsjaar. Niet alleen vieren ze hun 30-jarig bestaan, maar ook prins carnaval 2019 komt uit hun groep.

De Okegemse Amuzanten behoren met hun dertig jaar tot één van de oudste carnavalsgroepen in Ninove. Groepen die al zolang bestaan, zijn op één hand te tellen. “Onze carnavalsgroep is gegroeid uit de kaatsclub Amuzanten en ontstond in het café van de club”, vertelt voorzitter Chris Vernaillen, die al 26 jaar lid is. “Tijdens hun eerste deelname aan de stoet waren ze met zes, de tweede keer met tien en toen ik erbij kwam met twintig. Nu tellen we 34 leden.”

Het was voor de Amuzanten een verrassing dat één van hun leden werd aangesteld als prins carnaval. “Dario heeft het goed verborgen kunnen houden, want hij kan normaal niets verzwijgen. We zijn heel blij dat de prins uit onze groep komt. Er is wel één nadeel: omdat we Dario altijd vergezeld hebben wanneer hij ergens moest zijn, ligt ons werkschema overhoop.”

De praalwagen van de groep staat volledig in het teken van hun jubileum. “Het is feest op onze wagen, met taarten, ‘pateekes’ en veel meer. Plezier staat zoals altijd centraal. Wij ambiëren niet de top.”