Drummen voor plekje in Doorn Noord VRAAG OVERSTIJGT AANBOD VAN 23HA GROOT BEDRIJVENTERREIN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

13 juni 2018

02u53 0 Ninove Bedrijven kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen voor een plekje op het nieuwe bedrijventerrein 'Doorn Noord'. Dat heeft een oppervlakte van 23 ha, maar de vraag overstijgt nu al het aanbod. De stad Ninove en SOLVA verwachten dat er 600 tot 1.000 mensen tewerkgesteld zullen worden. Bedrijven zijn verplicht hun eigen energie te produceren.

'Doorn Noord' verwijst naar kruispunt Den Doorn en de gelijknamige horecazaak, en naar de ligging in het noorden van Ninove, tussen de Aalstersesteenweg (N405) en de Expresweg (N28/N45). "De ligging is ideaal, in het midden van de industrie-as tussen Gent en Brussel, op 9 km van de E40 en op een 20-tal km van de ring rond Brussel", vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). "Ook het openbaar vervoer is zeer nabij gelegen. Op iets meer dan 1 km ligt het station van Ninove en er komt een bushalte pal aan of op het bedrijventerrein zelf."





De ontsluiting van Doorn Noord gebeurt via een nieuw kruispunt met lichten dat zal worden aangelegd op de Aalsterstesteenweg. De interesse bij de bedrijven is al zeer groot. "Er is nu al meer vraag dan aanbod. Met een totale oppervlakte van 23 ha waarvan 17 ha bouwoppervlakte kan je dit moeilijk een klein bedrijventerrein noemen, en toch zijn er nu al aanvragen binnen voor een viervoud van die oppervlakte."





Duurzaamheid

Kandidaat-bedrijven moeten een oppervlakte van minimum 5.000 m² aankopen. Bij de selectie van de bedrijven zal tewerkstelling en duurzaamheid een grote rol spelen. "We verwachten een extra tewerkstelling van om en bij de 1.000 arbeidsplaatsen", aldus Triest. "Natuurlijk zullen er ook bedrijven verhuizen naar het nieuwe terrein en brengen zij hun mensen mee, maar op termijn verwacht ik dat de meeste plaatsen zullen worden ingevuld door Ninovieters. Met de 100 extra plaatsen die we gecreëerd hebben in de KMO-zone van de Kapittelstraat zou Ninove virtueel geen werkzoekenden meer hebben, gezien onze stad op dit ogenblik 1.075 niet werkende werkzoekenden telt. In de redenering dat alle arbeidsplaatsen door Ninovieters zouden ingenomen worden, natuurlijk."





Bedrijven moeten verplicht hun eigen groene stroom produceren, door bijvoorbeeld zonnepanelen en laadpalen te plaatsen en het kantoorgedeelte aan de zuidzijde van het gebouw te voorzien. Er zijn ook plannen voor twee windturbines en een warmtenet. "Het doel is werken naar een plus-industrieterrein, dat meer energie opwekt dan dat het verbruikt", aldus schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).





Voorwaarden

De bedrijven krijgen ook voorwaarden opgelegd op vlak van architectuur. Er zal veel natuur geïntegreerd worden in het bedrijventerrein. Er komt ook een mobipunt, met bushalte en mogelijkheden tot wagen- en fietsdelen en carpoolen. "Het nieuwe bedrijventerrein met aandacht voor groen zal alvast mooier zijn dan de huidige industriezone in Ninove", zegt Frank Coppens, bestuurder van Remitrans en voorzitter van de vzw Industriezone 2 Ninove. "Dat er éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, is ideaal. Ik ken verschillende bedrijven die aan verhuizen denken." Bedrijven kunnen zich tot 31 augustus kandidaat stellen. Eind september wordt bekend gemaakt welke bedrijven zijn geselecteerd. De gronden zijn al te koop nog voor het bedrijventerrein volledig is afgewerkt. "Dat levert ons een vermoedelijke tijdswinst op van 1 à 2 jaar", aldus Triest. In 2019 moet het terrein klaar zijn om op te bouwen.