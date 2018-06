Drukke zomer voor Dries THE VOICE-FINALIST TREEDT OOK OP IN NINOVE EN ERPE-MERE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

29 juni 2018

03u08 0 Ninove Het gaat goed met Dries De Vleminck uit Denderleeuw, een half jaar nadat hij tweede werd in 'The Voice van Vlaanderen'. Er zijn deze zomer heel wat optredens gepland. Zo staat hij op 2 juli op de zomerconcerten in Erpe-Mere en op 20 augustus op de Parkconcerten in Ninove.

Dries De Vleminck uit Denderleeuw werd eind december tweede in 'The Voice van Vlaanderen', na winnares Luka Cruysberghs. Dries treedt nog steeds op met Houston's Problem. Dat is de rockband waar hij samen met Dieter Guldemont, zijn medekandidaat tijdens 'The Voice', deel van uitmaakt. Sinds het tv-programma treedt hij daarnaast ook solo op of met een eigen band. Zijn zomer is alvast goedgevuld.





"Ik mag zeker niet klagen. Er staan in totaal een 15-tal optredens gepland, met mijn eigen muzikanten of met Houston's Problem", vertelt Dries. In het zogenaamde 'zwarte gat' na 'The Voice' is hij nooit gevallen. "Ik ben sindsdien eigenlijk nog niet gestopt met muziek. Het is begonnen met enkele bedrijfsfeesten en het is alsmaar gegroeid. Ik ben heel actief op sociale media, dat speelt denk ik ook een belangrijke rol. Ik had ook het voordeel dat ik al heel wat muzikanten kende. Toen de eerste aanvragen voor optredens binnenkwamen, heb ik onmiddellijk een aantal muzikanten aangesproken en zijn we beginnen repeteren. Ik kon dus direct na 'The Voice' aan de slag. Ik heb al heel wat toffe dingen mogen doen. Zo heb ik onlangs tijdens Graspop in het Classic Rock Café opgetreden met de gelegenheidsband 'Eternal Run For Cover'. Maar ik doe al even graag een communiefeest. Zolang de sfeer goed zit en ik me amuseer, ben ik tevreden."





Ook in onze Denderstreek staan er verschillende optredens op het programma. Zo treedt Dries op 2 juli op de zomerconcerten in Erpe-Mere op en is hij de headliner op 20 augustus op de Parkconcerten in Ninove. "Daar heb ik echt veel zin in. Ik ging jaarlijks naar de Parkconcerten in Ninove, dus vind ik het geweldig dat ik er nu zelf op het podium zal staan. Waar ik het meeste naar uitkijk? Naar het moment dat ik vader word in september."





Dries hoopt vooral nog lang verder te kunnen doen zoals hij nu bezig is. "Ik doe nu wat ik het liefst doe. Het zou natuurlijk super zijn om ooit op Werchter te kunnen staan, dat is de droom van elke muzikant. Maar dan moet je wel je eigen materiaal hebben, en niet alleen covers brengen. Een single of zelfs cd uitbrengen zou leuk zijn, maar ik ben daar realistisch in. Ook al spendeer ik elk vrij moment aan teksten schrijven, repeteren en optreden, ik weet dat het moeilijk is om van muziek te leven. Ik wil vooral mijn ding doen en veel bijleren."