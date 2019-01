Drugsdealers veroordeeld Nele Dooms

15 januari 2019



De Dendermondse rechtbank veroordeelde vier drugsdealers actief in Ninove en omgeving. Michel M. (37) kreeg achttien maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Gilles D. (39) en David B. (36) werden veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel. Stijn M. (28) tot slot kreeg twaalf maanden cel met uitstel. Alle vier kregen ze ook een boete van 8.000 euro, waarvan telkens een deel voorwaardelijk, opgelegd. De vier zijn schuldig aan bezit en verkoop van speed, xtc en cocaïne. Ze zouden die tussen januari en juni 2018 in Ninove, Denderleeuw en Aalst aan de man gebracht hebben. Het gerecht kwam hen op het spoor na een tip. Onder andere telefonie-onderzoek bracht gegevens aan het licht dat het viertal zich effectief met dealen bezig hield. Zelf ontkenden ze niet, maar minimaliseerden de feiten. “We waren gewoon een groep vrienden die elkaar drugs bezorgden”, klonk het. “We zaten in het verkeerde milieu”. Ze gaven toe dat ze drugs verkochten om hun eigen gebruik te financieren.