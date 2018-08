Droogte krijgt geen greep op dit opvallend groene steegje Claudia Van den Houte

02 augustus 2018

12u00 1 Ninove In deze tijden van droogte kleurt het steegje tussen de Bleekstraat en de Geraardsbergsestraat opvallend groen.

Door de hitte van de voorbije twee weken is heel wat groen uitgedroogd, wat je steevast kan vaststellen bij elke blik op tuinen of weiden. Die staan er dezer dagen immers eerder bruin dan groen bij. Maar niet in het bewuste steegje tussen Bleekstraat en Geraardsbergsestraat, waar het onkruid welig tiert.

"Misschien doordat het grotendeels in de schaduw ligt?", oppert schepen van Personeel Paul De Schepper (Samen/CD&V). "Er valt bijna geen zonlicht 'binnen', waardoor het er vochtig genoeg blijft. Het steegje wordt om de twee à drie maanden aangepakt door onze personeelsleden en het staat ook nu weer op de planning. Volgende week is dat onkruid zeker weg."