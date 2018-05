Drie voertuigen botsen 14 mei 2018

Op de Elisabethlaan in Ninove zijn zaterdag rond 12.30 uur drie personenwagens op elkaar ingereden. Het ging om een kop-staartaanrijding ter hoogte van bakkerij La Lorraine. De drie voertuigen liepen aanzienlijk wat schade op en moesten worden getakeld. Het is zeker niet het eerste ongeval dat op die locatie gebeurde. Bij de aanrijding geraakte niemand gewond, maar er was wel wat verkeershinder omdat er een rijstrook was afgesloten. (KBD)