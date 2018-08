Drie laagvliegers spelen rijbewijs kwijt Koen Baten

12u00 7 Ninove De politie van Ninove heeft tijdens een controle met onderschepping drie rijbewijzen van laagvliegers ingetrokken.

De controles vonden plaats langs de Heirebaan in Denderwindeke, de Aardeweg in Appelterre en de Aalstersesteenweg in Ninove. In totaal werden 389 voertuigen gecontroleerd, waarvan er liefst 161 te snel reden. De meeste overtredingen werden vastgesteld langs de Heirebaan (136). Op deze locatie werden ook twee rijbewijzen meteen ingetrokken. Eén bestuurder bleek geen geldige verzekering te hebben.

Op de Aardeweg in Appelterre werd een bestuurder betrapt die onder invloed van drugs was. Tot slot trokken de agenten ook nog een rijbewijs in op de Aalstersesteenweg voor overdreven snelheid.