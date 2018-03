Drie dagen barbecue in stadspark WETTELS ON FIRE ORGANISEREN INTERNATIONALE WEDSTRIJD CLAUDIA VAN DEN HOUTE

28 maart 2018

02u33 0 Ninove Het Ninoofse barbecueteam Wettels On Fire organiseert dit weekend drie dagen lang een internationale barbecuewedstrijd in het stadspark, met teams uit heel Europa. Ook voor de bezoekers is er heel wat te beleven en te proeven.

Wettels On Fire organiseert haar 'Eastern BBQ Contest' voor de tweede keer in het Ninoofse stadspark, na het succes van vorig jaar. Deze keer start de wedstrijd al op vrijdagavond. Nieuw is immers de 'whole hog competition' op vrijdagavond. 'Whole hog' betekent 'heel varken'. "Vijf teams krijgen elk een varken van 35 kg dat ze in zijn geheel moeten klaarmaken op de barbecue", vertelt Bart Beeckmans van Wettels On Fire. "Sommigen komen alleen daarvoor al naar Ninove. Onze whole hog competition is één van de vier wedstrijden die meetellen voor het Europees kampioenschap whole hog 2018."





Slow cooking

Zaterdag is er de jurering en de prijsuitreiking voor de whole hog-wedstrijd, waarna het publiek kan proeven, en wordt er net als vorig jaar ook een 'Steak Cookoff Association'-wedstrijd georganiseerd, waaraan een dertigtal teams deelnemen. De eigenlijke hoofdwedstrijd vindt op zondag plaats, maar alle teams beginnen al op zaterdagavond te bakken. "Het is een wedstrijd onder de vleugels van de Amerikaanse Kansas City Barbecue Society (KCBS)", aldus Beeckmans. "KCBS-wedstrijden draaien vooral rond 'low and slow cooking'. Sommige stukken vlees moeten zo'n 15 uur garen op de barbecue. Die worden dan zaterdagavond op de barbecue gelegd om tegen zondagmiddag klaar te zijn." Er zijn vier categorieën: kip, ribben, pork shoulder en brisket. Net als vorig jaar is de KCBS-wedstrijd één van de vier wedstrijden die deel uitmaken van het Belgisch kampioenschap, naast de wedstrijden in Sint-Niklaas, Lommel en Hasselt. Het team dat van de vier wedstrijden de drie beste resultaten behaalt, is Belgisch kampioen. "Aan onze wedstrijd nemen 34 teams deel uit heel Europa."





Hotel

Wettels On Fire huurde een hotel af om voor een slaapplek te zorgen voor de teams. Het Ninoofse team mag zelf niet deelnemen aan haar eigen wedstrijd. Anders dan vorig jaar, kan het publiek nu drie dagen terecht in het stadspark in plaats van één dag. Vrijdagavond om 20 uur is er al een optreden van coverband De Koffers. Zaterdag om 20 uur en zondag vanaf 12 uur zijn er optredens van Big in Belgium (zaterdag) en Passepartoe (zondag). "Een vrolijke muziekband trekt het park rond en voor de bezoekers zijn er barbecuewedstrijden voor volwassenen en kinderen. Verder zijn er verschillende foodtrucks, voor de kleinsten komt de paashaas zondag om 15 uur langs en er is ook een springkasteel." Zondag zijn er vanaf 10 uur doorlopend barbecuedemonstraties en publiekswedstrijden in het park en wordt de Ronde van Vlaanderen uitgezonden op groot scherm.