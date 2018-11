Drankleveranciers gezocht voor De Kuip en De Linde Claudia Van den Houte

06 november 2018

17u25 2 Ninove De stad Ninove is op zoek naar drankleveranciers voor jeugdcentrum De Kuip en trefcentrum De Linde.

Ze doet een oproep voor twee concessies voor het exclusief leveren van drank in jeugdcentrum De Kuip langs de Parklaan in Ninove en in trefcentrum De Linde in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke. De stad heeft lastenboeken opgemaakt om nieuwe concessiehouder(s) te kunnen aanstellen. Je kan de lastenboeken opvragen bij Kelly De Brabanter, stafmedewerker financiën, via 054/31.32.52 of kelly.debrabanter@ninove.be.

Offertes kunnen ten laatste op 30 november worden ingediend door ze te verzenden naar het College van burgemeester en schepenen, Dienst financiën – t.a.v. Kelly De Brabanter, Centrumlaan 100, 9400 Ninove. Je kan ze ook binnenbrengen op voorgaand adres. Meer info via ontvangerij@ninove.be of 054/31.32.52.