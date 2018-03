Doorsteek komt er voor miljoen euro HANDELSKERN WORDT BINNENKORT VERBONDEN MET NINIA CLAUDIA VAN DEN HOUTE

31 maart 2018

03u16 0 Ninove De stad wil de handelskern versterken door die te verbinden met het Ninia Shopping Center. Ze koopt een handelspand aan om een brede voetgangersverbinding met etalages te creëren van de Kaardeloodstraat naar de Beverstraat.

De doorsteek die de stad plant, moet shoppers vanuit het Ninia Shopping Center gemakkelijker laten doorstromen naar de handelskern. "De wandellus is nu te groot. Uit een studie blijkt dat de shoppers ze daarom niet doen. Om de kern te versterken, moeten we hem dichter brengen bij Ninia, dat nog steeds een trekker is", vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld).





Zoektocht

"Het idee van een doorsteek leeft al jaren, maar is er nooit gekomen. Na een meer doorgedreven zoektocht, vonden we een oplossing in de aankoop van het handelspand Watté in de Beverstraat. Het gaat om twee aanpalende percelen van dezelfde eigenaar, één langs de kant van de Beverstraat, het andere langs de kant van de Kaardeloodstraat. De onderhandelingen waren emotioneel voor Watté, een familiebedrijf dat al aan zijn vierde generatie toe is, maar na een klein jaar zijn we toch tot een akkoord gekomen." De gemeenteraad keurde de aankoop van meer dan een miljoen euro unaniem goed. De stad kreeg hiervoor een subsidie van de Vlaamse overheid van 350.000 euro. "We kopen het handelspand, met twee grote bouwgronden, aan schattingsprijs. Eerder hadden we al nagegaan of de sloop bijkomende kosten kon meebrengen, maar dat bleek goed mee te vallen." Het handelspand zal wellicht nog voor het einde van dit jaar worden afgebroken om de voetgangersverbinding te kunnen creëren.





Elf meter breed

"De doorsteek zal een breedte hebben van elf meter, heel breed dus voor een voetgangersweg", aldus Triest. "Omdat sommige handelaars die aan de bovenkant van de lus gevestigd zijn, vreesden niet meer bezocht te zullen worden, plannen we om langs één zijde van de doorsteek een vitrine te maken van drie meter breed, over een bepaalde afstand. Die handelaars kunnen de uitstalramen dan huren aan een goedkope prijs om hun stukken daar in de kijker te zetten. Verder zal er in de voetgangersverbinding veel groen verwerkt worden, komt er verlichting en zal er in het midden een rustpunt komen. Het project is bedoeld om de handelskern en de handelaars te ondersteunen. De handelaars hebben het zeer moeilijk om te overleven. Daarom willen we actief inzetten op winkelbeleving. De voetgangersverbinding zal de handelskern op een positieve manier veranderen", aldus Triest.





De stad wil ook het gebouw met houten poort naast Watté huren zodat er drie popup-winkels kunnen ondergebracht worden.