Doornroosje, Ariel en Rapunzel fleuren zomerkermis op Claudia Van den Houte

23 juli 2018

De zomerkermis in het Ninoofse stadscentrum kreeg maandag opvallend en hoog bezoek. Disney-prinsessen Doornroosje, Rapunzel en Ariel, de kleine zeemeermin, kwamen langs om met kinderen op de foto te gaan en met hen enkele kermisattracties uit te proberen. Zo gingen ze met een aantal kinderen op het Dragon-treintje en op de Rock A Bidule-rups. "Of het niet te warm is onder de kostuums? Dat valt wel mee, het wandelen op de kermis zorgt voor een beetje wind." Het bezoek van de prinsessen was een samenwerking tussen de foorkramers en de stad Ninove. De voorbije twee jaar kwamen onder meer al Elsa en Anna uit 'Frozen', Belle en Sneeuwwitje langs tijdens de zomerkermis. De kermis loopt nog tot en met dinsdag.