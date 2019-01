Don Jo houdt driekoningenfeesten met Bram en Lennert Claudia Van den Hout

07 januari 2019

Ninove Carnavalsgroep Don Jo organiseert haar jaarlijkse driekoningenfeesten op vrijdag 11 januari.

De driekoningenfeesten gaan vrijdag van start met een dansnamiddag van 14 uur tot 18 uur. Er is een optreden van De Doorbrekers en je krijgt een mattentaart en een tas koffie. De toegang is gratis.

‘s Avonds vanaf 21 uur start dan het grote feest met gastoptreden van Bram en Lennert. Vanaf 23 uur is dj Greg te gast. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij de leden van Don Jo. Aan de kassa betaal je 8 euro. De driekoningenfeesten vinden plaats in een feesttent aan Trefpunt Denderwindeke in de Bokkendries.