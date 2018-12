Dissidente N-VA'er Joost Arents uit partij gezet nadat hij toetreedt tot coalitie Ninove Claudia Van den Houte

27 december 2018

23u00 18 Ninove Joost Arents, de N-VA’ er die in Ninove op eigen houtje in coalitie ging met Open Vld en Samen, is geen lid meer van N-VA. Dat heeft het afdelingsbestuur van N-VA Ninove vanavond beslist.

N-VA wijkt niet af van haar beslissing om in oppositie te gaan. De beslissing van fractieleider Joost Arents en twee andere bestuursleden om een akkoord te tekenen met Open Vld en Samen, is voor de afdeling onaanvaardbaar.

“Zij hebben een unanieme beslissing van het bestuur volledig naast zich neergelegd. We kunnen en willen niet meer verder met hen”, aldus afdelingsvoorzitter Johan Soetaert. “We weten sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen dat we ons moeten herbronnen. Onze keuze voor de oppositie was weloverwogen. Het was niet aan ons om de politieke impasse in Ninove op te lossen, maar aan de winnaars van de verkiezingen. Ook tijdens deze laatste vergadering is het bestuur volmondig bij deze beslissing gebleven. We tillen dan ook zwaar aan het feit dat drie mensen zonder medeweten van het bestuur besloten hebben om toch in een coalitie te stappen. Het vertrouwen is voor ons volledig weg. We willen niet meer verder met hen.”

Het nationale bestuur van de N-VA neemt akte van de beslissing van de afdeling. “Als de drie bij hun voornemen blijven om in een coalitie te stappen, zetten ze zich de facto uit de partij.”

Oost-Vlaams N-VA-kopstuk Matthias Diependaele stelt het iets minder scherp: “Joost Arents heeft de keuze gemaakt om mee te gaan in de nieuwe coalitie. Het bestuur volgt hem daarin niet. Dat betekent automatisch dat hij geen lid meer is van N-VA. Er is geen ruzie, maar er is een volwassen gesprek geweest. Arents wist op voorhand dat als hij zou toetreden tot een coalitie, hij geen lid meer zou zijn van de partij. Er is niet tegen personen gekozen.” Volgens Diependaele geldt de maatregel enkel voor Joost Arents en niet voor Kurt Van Den Driessche en Marc Ost, aangezien enkel hij een overeenkomst heeft getekend. “Maar zij zullen die zullen die beslissing zelf wel nemen.”

“Ik zal als onafhankelijke zetelen”, zegt Arents zelf.