Dirk Verdoodt naar Forza 12 mei 2018

02u30 0 Ninove Dirk Verdoodt zal op de lijst staan van Forza Ninove tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Verdoodt is vijf jaar voorzitter geweest van het vroegere NinofTV en is actief bij de Ninoofse Sint Nicolaasvrienden. Hij is ook commissaris en plaatselijk voorzitter bij de Europese carnavalsfederatie FEN Europa - België en is de vaste geluidstechnicus van de Ninoofse Hazes-imitator Nico Stevens.





D'haeseleer lijsttrekker

Forza Ninove heeft de eerste kandidaten op haar lijst voor de verkiezingen bekendgemaakt. Na lijsttrekker Guy D'haeseleer en gemeenteraadslid Ilse Malfroot vervolledigen zelfstandige Jurgen De Schrijver, Dirk Van Herreweghe - mede-beheerder van de Facebookgroep Wakker Ninove - en tandarts Caroline Vanbrabant de top vijf.





OCMW-raadslid Renaat Raes is lijstduwer (plaats 33). Raf Waltniel, zoon van de liberale minister en oud-burgemeester Louis Waltniel, staat op plaats 31, tussen gemeenteraadsleden Hedwig Steenhout (30) en Stania Van Loo (32). (CVHN)