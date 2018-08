Dieven over de vloer in nagelstudio: gsm eigenares gestolen Koen Baten

31 augustus 2018

Nagelstudio Asnails langs de Geraardsbergsesteenweg in Ninove heeft donderdag dieven over de vloer gekregen. Ze stalen de gsm van de eigenares van de zaak. De dieven kwamen de zaak binnen en spraken de eigenares aan. Toen ze even later opnieuw vertrokken, merkte de eigenares de diefstal op. De politie voert een onderzoek. Het is nog niet duidelijk of de daders al gevat zijn.