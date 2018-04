Dierenkerkhof klaar op 1 september BEGRAAFPLAATS (VOORLOPIG) ENKEL VOOR NINOOFSE HUISDIEREN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

25 april 2018

02u55 0 Ninove In Ninove kunnen overleden huisdieren vanaf 1 september begraven worden op een dierenkerkhof. Ook de natuurbegraafplaats is dan klaar. De plek is - voorlopig - enkel bedoeld voor inwoners van de stad.

De gemeenteraad stemt donderdag over de reglementen voor de dierenbegraafplaats. Het dierenkerkhof komt naast de begraafplaats langs de Denderhoutembaan en Groeneweg. De werken gingen in maart van start en zijn bijna afgerond. "De beplanting is klaar en het wandelpad ligt er al. Half mei komt er nog een waterelement", vertelt schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens (Samen/sp.a). "De grond moet nog aangestampt worden om verzakkingen te voorkomen. Daarom zullen er pas vanaf 1 september dieren begraven kunnen worden, mits goedkeuring van de gemeenteraad."





De dierenbegraafplaats bestaat uit een perk waar je je huisdier kan laten begraven, een perk waar je de as van je dier kan begraven en een strooiweide. Alleen gezelschapsdieren kunnen er een laatste rustplaats krijgen. Dat zijn 'alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, maar die niet worden gegeten en die niet door veeteelt gehouden worden'. "Vlarem laat niet toe dat landbouwdieren worden begraven op een dierenbegraafplaats. Geiten of bokjes kunnen dus niet, een konijn of een slang die als huisdier worden gehouden, kunnen wel. Mocht er een betwisting zijn, dan beslist de burgemeester. We denken dat de dierenbegraafplaats vooral zal worden gebruikt om honden en katten te begraven. We hadden al een vijftal aanvragen gekregen omdat mensen al hadden gehoord over de geplande dierenbegraafplaats, en die waren allemaal voor honden", aldus Coppens.





De grootte van je dier maakt qua kostprijs geen verschil. Een dier begraven kost 50 euro, de as begraven 40 euro, en de as uitstrooien na crematie plus een identificatieplaatje kost 20 euro. "De kosten liggen hoger dan de prijzen die we ervoor vragen. We hebben de prijzen bewust laag gehouden zodat iedereen afscheid kan nemen."





Alleen Ninovieters

Alleen mensen die in Ninove wonen kunnen hun dier laten begraven op de dierenbegraafplaats. "We zouden niet willen dat er geen plaats meer is voor de dieren van onze inwoners." De begravingen en uitstrooiingen zijn voor een periode van tien jaar. "Al is het in de toekomst niet uitgesloten dat de termijn wordt verlengd of dat de dierenbegraafplaats ook wordt opengesteld voor mensen van buiten Ninove."





Volgens Coppens is de dierenbegraafplaats vrij uniek. "De weinige die er zijn in België zijn meestal privé-initiatieven. In Nederland komen ze wel veel voor." Op hetzelfde terrein van het dierenkerkhof komt er ook een natuurbegraafplaats voor mensen. Daar kunnen biologische urnes worden begraven die volledig worden afgebroken door de natuur, zonder zerk, tegen 150 euro. "Ook die is op 1 september klaar. Dat reglement komt in mei op de gemeenteraad."