Dialoogavond over levenseinde tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen Claudia Van den Houte

07 november 2018

18u05 2 Ninove Het team integratie van het Sociaal Huis houdt op vrijdag 16 november een dialoogavond over het levenseinde.

De dialoogavond wordt een ontmoeting tussen levensbeschouwingen. Omgaan met de dood is in elke cultuur, religie en levensbeschouwing anders. Ook de rituelen bij het levenseinde zijn anders. Het Sociaal Huis organiseert in samenwerking met vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, evangelische, islamitische en vrijzinnige humanistische levensbeschouwingen een dialoogavond rond het levenseinde. Deze vertegenwoordigers geven op de dialoogavond duiding bij vragen, rituelen en trends in de maatschappij. Zij geven ook uitleg bij de visie van elke levensbeschouwing.

De deelnemers kunnen nadien in dialoog gaan over hoe ze naar het leven na de dood kijken en welke gebruiken voor hen belangrijk zijn. Er is muziek en er zijn hapjes en drankjes uit de verschillende culturen.

De dialoogavond vindt op vrijdag 16 november om 19.30 uur plaats in ontmoetingscentrum de Fontein, Centrumlaan 173 in Ninove. De toegang is gratis.