Dialectspulletjes krijgen vervolg na succes ZOMERCOLLECTIE VAN 'NIENOFS VEER AU LAUIF' VOOR TELEDIENST VZW CLAUDIA VAN DEN HOUTE

29 mei 2018

02u38 0 Ninove 'Nienofs veer au lauif' is terug met een zomereditie. De eerste editie van de spulletjes met quotes in het Ninoofse dialect was een onverwacht groot succes afgelopen najaar. De opbrengst gaat opnieuw naar de Ninoofse vzw Teledienst.

Een vriendengroepje bood vorig najaar spulletjes aan met quotes in het Ninoofse dialect. Het was een actie in het kader van de Warmste Week van Music for Life. De actie bleek een groot succes: de initiatiefnemers kregen bijna 400 bestellingen, meestal voor meerdere items. Het leverde maar liefst 11.000 euro op voor het goede doel. Dat goede doel is ook dit jaar vzw Teledienst Ninove, een organisatie die al jaren strijdt tegen armoede en uitsluiting. "We zijn vijf vrienden die elkaar al bijna heel ons leven kennen via de scouts", vertelt Elien Limpens. "We hadden al eerder een actie voor Music for Life georganiseerd rond stamcelwenskaarten en wilden iets nieuw doen voor een goed doel. We zijn allemaal Ninovieters en kozen daarom voor een goed doel uit Ninove. We zien dat veel mensen in onze stad het moeilijk hebben. Gelukkig krijgen zij steun van vzw Teledienst."





Nostalgie

De vrienden hadden niet verwacht dat hun actie zo'n groot succes zou worden. "Voor de eerste editie hadden we oorspronkelijk slechts 50 truien besteld. We hebben de productie wel vier of vijf keer opnieuw moeten opstarten. We wisten niet of zo'n lokaal initiatief zou aanslaan." Dat deed het dus wel. "Ik denk dat het een combinatie is van het feit dat we iets nieuw doen met ons dialect en het feit dat het voor het goede doel is. Het dialect mag dan aan het uitsterven zijn bij de jongere generatie, we merken dat jonge mensen onze spulletjes 'cool' vinden. Tieners zien het van elkaar op de speelplaats en willen het ook. Voor wat oudere mensen zijn die quotes in het dialect dan weer nostalgie."





Vroege actie

'Nienofs veer au lauif' is er deze keer wel erg vroeg bij met de 'Warmste Week'-actie. "Tijdens de vorige editie was het de bedoeling dat iedereen zijn bestelling kreeg voor de slotshow van Music for Life, maar we bleven maar mails krijgen van mensen die een bestelling wilden plaatsen. Daarom wachten we deze keer niet tot het einde van het jaar met onze actie. Zo komen we niet in de cluster van alle Music For Life-acties terecht. De zomer is ook een fijne periode om spulletjes aan te bieden zoals T-shirts en 'marcellekes'." De nieuwe editie gebruikt nieuwe quotes, zoals 'Hemme 'k iet oeën van au?', 'K en doen ge doetj' en 'Vandoog goed gebakken, meir'n goed gezoijen'. "We hadden ons bevraagd bij de mensen van de werkgroep rond het Ninoofs dialectwoordenboek en in onze eigen vriendenkring. Het was een moeilijke keuze." Bestellen kan tot 1 juli via de webshop www.nienofsveeraulauif.be. Prijzen van 5 tot 20 euro. De bestellingen afhalen kan dit jaar tijdens de twee eerste weekends van juli (7-8-14-15/7) bij Kaai Stadslabo aan de Oude Kaai.