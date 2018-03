Dertien jeugdtrainers VK Ninove staken AANSTELLING GUNTHER VAN DER PERREN ZET KWAAD BLOED DAVID VAN WAEYENBERGHE

23 maart 2018

03u04 0 Ninove Dertien jeugdtrainers en coördinatoren van derde-amateursklasser VK Ninove staken. Ze zijn het niet eens met de beslissing van de sportieve staf om Gunther Van Der Perren aan te stellen om jongeren te begeleiden naar de beloftenploeg en A-kern.

Het is hommeles binnen de jeugdwerking van VK Ninove. Aanleiding is de aanstelling van Gunther Van Der Perren door trainer Jean-Pierre Vande Velde. De aannemer, nu nog aan de slag bij Pepingen-Halle, begeleidt vanaf volgend seizoen de doorstroming van talentvolle jongeren vanaf 16 jaar naar de beloftenploeg en A-kern. De beslissing is een gevolg van het Footpasslabel dat de club kreeg waardoor VK vanaf volgend seizoen interprovinciaal zal spelen.





"Dat label hebben we gekregen dankzij de schitterende jeugdwerking, met Koen Cobbaert op kop", zegt een trainer die anoniem wenst te blijven. Hij is één van de dertien trainers en coördinatoren die ook na een onderhoud met het clubbestuur niet meer aan de slag willen dit seizoen. Ook Koen Cobbaert stapte op als jeugdverantwoordelijke. "De macht van het geld primeert meer dan ooit", gaat de trainer verder. "Door de komst van Van Der Perren zal de werking niet langer objectief gebeuren. Hij kan zelf bepalen welke spelers naar Ninove komen, zonder een grondige test. Dat hij bovendien zomaar zijn zonen kan meenemen, is onbegrijpelijk. Vanuit het hoofdbestuur kregen we geen gehoor. Sommige coaches zijn onder druk van het hoofdbestuur bezweken en doen nog verder tot het einde van het seizoen. Nochtans zijn onze wensen heel simpel. We willen Koen terug als jeugdverantwoordelijke en tegelijk hoeft de komst van Van Der Perren niet. We doen dit in het belang van de spelers, die een goede opleiding moeten blijven krijgen."





Mail

De Ninoofse preses Jacques Timmerman begrijpt de heisa niet. "De functie van Gunther Van Der Perren blijft beperkt tot het begeleiden van de doorstroming. De trainers mogen het talent bij hun team houden. Er kan geen sprake zijn van een terugkeer van Koen Cobbaert, ook al heeft hij schitterend werk geleverd. Hij ging zijn boekje te buiten door een mail te sturen naar alle spelers en ouders met de melding dat de macht van het geld gewonnen heeft. Dat is niet zo, de financiële inbreng van Gunther Van Der Perren blijft beperkt. Ik heb alle jeugdtrainers, op twee na, gevraagd de spelertjes niet te gijzelen."





Andere club

Gisterenavond vond een vergadering plaats voor ouders en trainers. De stakende trainers worden tot het einde van het seizoen vervangen door oud-jeugdtrainers. Ook Van Der Perren was bij het verhitte gesprek. Veel ouders zouden al geïnformeerd hebben bij andere clubs om daar hun kinderen te laten spelen.