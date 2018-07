Denderclub wordt koninklijk en organiseert 76ste wielerwedstrijd Claudia Van den Houte

16 juli 2018

De wielervereniging Denderclub Ninove organiseert op donderdag 19 juli haar 76ste 'Grote Prijs Beeckman-De Caluwé'. Net zoals vorig jaar ligt de start- en aankomstplaats langs de Onderrwijslaan. Tot twee jaar geleden werd de wedstrijd naar traditie afgetrapt aan het Stationsplein. Het parcours is 116 km lang en gaat over 13 ronden doorheen deelgemeenten Meerbeke, Denderwindeke en Pollare. Voorzitter Pascal Carael verwacht een honderdtal eliterenners aan de startmeet donderdag. Hij kondigt ook aan dat zijn club het predicaat 'koninklijk' toekend krijgt. "Onze club is een koninklijke vereniging geworden. Daar zijn we fier op, want hoeveel verenigingen uit Ninove krijgen die titel? Om het predicaat te krijgen, moet je als vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je minstens 50 jaar bestaan. Onze club bestaat al 76 jaar." Het predicaat wordt tijdens de nationale feestdag op 21 juli uitgereikt. De Denderclub en elf andere Oost-Vlaamse verenigingen krijgen het predicaat 'koninklijk' uit handen van prins Laurent en in aanwezigheid van prinses Claire, de gouverneur en de gedeputeerden - zo laat de provincie Oost-Vlaanderen weten. De 76ste Grote Prijs Beeckman-De Caluwé start donderdag om 14 uur aan de Onderwijslaan. De aankomst wordt verwacht tussen 17 uur en 17.30 uur.