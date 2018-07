Denderclub ontvangt titel 'koninklijk' van prins Laurent Claudia Van den Houte

22 juli 2018

23u13 0

De wielervereniging Denderclub Ninove heeft het predicaat 'koninklijk' ontvangen. De club kreeg het predicaat in het provinciehuis in Gent uit handen van prins Laurent en in aanwezigheid van prinses Claire. Om het predicaat 'koninklijk' te verkrijgen moet een vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je minstens 50 jaar bestaan. Aan die voorwaarde voldoet Denderclub Ninove ruimschoots: de club bestaat al 76 jaar en organiseerde afgelopen donderdag nog haar 76ste editie van de 'Grote Prijs Beeckman-De Caluwé', die opnieuw een succes was. In totaal ontvingen twaalf Oost-Vlaamse verenigingen het predicaat 'koninklijk' in het Gentse provinciehuis.