Defect in verlichting zorgt voor lichte rookontwikkeling Koen Baten

03 augustus 2018

11u59 1

Op de Aalstersesteenweg in Ninove is deze ochtend rond 10.00 uur een lichte rookontwikkeling ontstaan in een bankkantoor. De rook ontstond door een defect in een van de lampen in het kantoor. De brandweer was snel ter plaatse en hoefde niet te blussen. Het ging om een gloednieuwe installatie die meteen in veiligheid sloeg. De schade was miniem. De brandweer liet het gebouw verluchten. Niemand raakte gewond en het kantoor kan gewoon open blijven.