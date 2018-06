Defect aan chauffageketel 07 juni 2018

In de Spoorwegstraat in Outer brak gisteren rond 11.15 uur een kleine brand uit aan een woning. Het vuur zou ontstaan zijn aan een chauffageketel. Onder meer de brandweer van Ninove en Geraardsbergen werden opgeroepen, maar uiteindelijk had de brandweer de situatie zeer snel onder controle. De schade was miniem, niemand raakte gewond. (KBD)